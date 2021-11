Neuer Ford Ranger ist ganz schön mächtig geworden

Weitere technische Details gibt Ford zu einem späteren Zeitpunkt bekannt. Der neue Ranger wird in Europa voraussichtlich ab Ende 2022 bestellbar sein, die ersten Exemplare werden dann Anfang 2023 ausgeliefert. Alle Ford Ranger in Österreich sind als Lkw homologiert. Die Versionen, die in Europa verkauft werden, rollen weiterhin in Südafrika vom Band. Entwickelt wurde der Pick-up federführend in Australien - daher auch die Rechtslenker auf den Fotos und im Video.