Wien übernimmt vier Salzburger Intensivpatienten

Die Coronavirus-Situation in den Spitälern spitzt sich immer weiter zu. Wien übernimmt nun vier Intensiv-Patienten aus Salzburg. Zwei sollen bereits am Mittwoch in die Bundeshauptstadt geflogen werden, zwei weitere folgen am Donnerstag. In Salzburg mussten am Dienstag bereits 45 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt werden, so viele wie noch nie zuvor. Die Landeskliniken (SALK) stocken die Intensivbetten um 17 auf, Entlastung soll auch die Überstellung bringen.