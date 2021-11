Fast Fashion: Trend zu Wegwerfmode ist ungebrochen

Schnell gekauft - und schnell wieder entsorgt

„Die Fast-Fashion-Industrie produziert Mode für den Müll“, so Konsumexpertin Lisa Panhuber. Im Schnitt kaufen Konsumenten heute um 60 Prozent mehr Kleidung ein, getragen wird sie jedoch nur halb so lang wie noch vor 15 Jahren - sei es, weil sie doch nicht gefällt oder schnell kaputtgeht. Rund 200 Milliarden Stück Kleidung wurden im Jahr 2020 hergestellt - also rund doppelt so viel wie im Jahr 2014 - verkauft wurden hingegen „nur“ 160 Milliarden Stück.