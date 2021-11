Krawalle in den Niederlanden und in Belgien

Bereits dritte Nacht mit Ausschreitungen

In den Niederlanden kam es die dritte Nacht in Folge zu Ausschreitungen bei Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen gekommen. In Groningen sei Bereitschaftspolizei im Einsatz, berichtete eine Sprecherin am Sonntagabend. In den vorangegangenen Nächten hatte es in Rotterdam und Den Haag Ausschreitungen gegeben. Demonstranten setzten Fahrräder in Brand und bewarfen Polizisten mit Steinen. Die Polizei hatte am Samstagabend Wasserwerfer gegen Randalierer eingesetzt, die die Beamten mit Feuerwerkskörpern attackierten sowie Ampeln und Verkehrsschilder beschädigten. Es seien fünf Beamte verletzt worden, einer davon schwer. Man habe 19 Personen festgenommen.