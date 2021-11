Buchinger geht mit gutem Gefühl in Bronze-Kampf

Gute Erfahrung mit Gegnerin

Dabei hofft die 29-Jährige, ihre Serie gegen die Premier League-Siegerin von Kairo Halyna Melnyk (Ukr/Nr. 6) fortsetzen zu können. In den letzten vier Duellen hatte sich Buchinger stets durchsetzen können: In Istanbul 2019 stand ein 4:0 am Score Board, auch bei der EM 2019, beim K1-Turnier von Salzburg 2019 und in Rotterdam 2017 gab die Nr. 8 der Welt stets den Ton an. „Ich bin überglücklich, dass ich um eine Medaille kämpfen darf, ich hab damit mein erstes Ziel erreicht. Jetzt freu ich mich auf dieses Duell am Samstag“, gibt sich die Weltmeisterin von 2016 zuversichtlich.