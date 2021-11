Fast alle Testergebnisse kommen wieder pünktlich

„Das sind deutliche Verbesserungen und gewaltige Fortschritte, auch wenn wir noch nicht ganz am Ziel sind“, so Eitner. Beim auswertenden Labor in Salzburg brach ja ein Corona-Cluster aus, dazu kam die große Flut an Proben. Das Land und sein Teststraßen-Vertragspartner, der Kastanienhof, haben mitgeholfen, aus dem Schlamassel zu kommen. Mehr als 100 neue Mitarbeiter wurden im Labor aufgenommen! Am Montag wird auch ein neues Labor in Graz eröffnet, dann sollte es laut Eitner keine Probleme mehr geben.