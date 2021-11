Calmund: Dieser Satz von Hoeneß veränderte alles

Im August 2019 trafen sich die zwei Fußball-Aficionados, wie der 72-Jährige in der „ZEIT“-Beilage „Christ & Welt“ schildert. Calmund verrät: „Als ich ging, sagte er: Mensch Calli, was ist eigentlich mit deiner Plauze, willst du da nicht mal was machen?“ Worte, die Spuren hinterließen.