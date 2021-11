Erster virtueller Escape Room in Tirol eröffnet

Geistiges und sportliches Geschick sind gefragt

Anfangs bewegen wir uns noch recht unsicher, müssen uns erst an die Steuerung gewöhnen. Doch recht schnell sind wir voll in Aktion, setzen Zahnräder an die richtige Stelle und kommen so eine Stufe höher. Anschließend gilt es, Gewichte in die Töpfe, die zwei große Statuen halten, zu werfen, damit uns ein weiterer Mechanismus auf die nächste Ebene bringt. Bis hinauf auf die letzte Ebene sehen wir uns noch mit weiteren Aufgaben konfrontiert, die wir an dieser Stelle freilich nicht verraten möchten. Für nachfolgende Spieler soll es ja nicht zu einfach sein.