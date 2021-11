Genial! Vinicius stiehlt Messi und Neymar die Show

Die 65. Spielminute, es steht 0:0. Der Ball rollt Richtung Out, Brasiliens Vinicius Junior erläuft ihn gerade noch, kann ihn direkt vor der Cornerfahne stoppen. An sich eine recht aussichtslose Situation, zumal Argentiniens Verteidiger Nahuel Molina angelaufen kommt und komplett „zumacht“. Jetzt muss etwas Geniales her, um die Situation zu lösen. Und Vinicius hat diesen genialen Einfall: Er zwirbelt den Ball mit beiden Beinen in die Luft, über Mlinas Kopf drüber, überhebt ihn so und hält die „Wuchtel“ tatsächlich im Spiel. Er dringt sogar in den Strafraum ein und kann Mitspieler Lucas Paqueta bedienen. Dessen Abschluss fällt aber nicht gefährlich genug aus. Vinicius‘ Einlage erobert gerade Twitter: