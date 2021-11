Goalie im Sturm - und mit Rot vom Platz geflogen!

Michael, es gab Änderungen im Kader, und du hast beim Tormann-Training deine Stürmer-Qualitäten unter Beweis gestellt. Deshalb bist du als Feldspieler nachnominiert!„

Was Michael Höfler während seiner einjährigen Zeit bei Zweitligist Liefering zuerst noch für einen Scherz hielt, passierte wirklich. Der Schlussmann saß bei der 0:1-Ligapleite in St. Pölten tatsächlich auf der Bank und kam in der 86. Minute sogar auf den Rasen. Ehe er bei seiner Premiere nach einem unglücklichen Ellbogen-Check im Luft-Duell mit Rot auch schon wieder unter die Dusche musste (93.): “Kannst du dir nicht ausdenken, vergesse ich nie. Nach der Partie klingelte mein Handy praktisch jede Sekunde", erinnert sich der inzwischen 28-Jährige zurück.



Dank Doppelpack an Spitze

Der aber auch ein anderes Highlight sicher nicht so schnell vergessen wird. 2013 schnappte sich Höfler, der im Finale beim 1:0 gegen Austria auf der Bank saß, mit Pasching den Cup-Titel. 2016 zog der Schlussmann nach Wien und will nächstes Jahr den Bachelor für den Volksschullehrer in der Tasche haben. Seit vier Jahren steht die Nummer eins bei WAF zwischen den Pfosten, 2018 feierte er den Titel in der 2. Landesliga - zuletzt gab’s in der Stadtliga gegen FavAC ein 2:2.

Indes lag Slovan gegen Wienerberg dreimal in Rückstand, erkämpfte sich aber noch ein 3:3 - Christian Steinbacher glänzte doppelt und führt nun mit 13 Toren die Schützenliste an.