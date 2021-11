Wie Star-Kicker Mair Meistermaler Kowalski wurde

Der Wahnsinn mit Neymar

Der teuerste Kowalski ging übrigens für 8.500 Euro über den Ladentisch. „Aber das war eine Ausnahme“, wirft der 245-fache Bundesligaspieler ein, dessen Arbeiten derzeit auch in der Bakerhouse Gallery in Graz (siehe unten) zu bewundern sind. Sein medial wohl bekanntestes Werk malte er aber wohl für Fußball-Superstar Neymar - und das unter ganz besonderen Umständen. „Das war extrem“, erinnert sich Mair. „Johnny Ertl und Georg Seidl haben damals über das Projekt ‘Neymar Jr‘s Five‘ den Kontakt hergestellt. Red Bull hat dessen 27. Geburtstag in Paris organisiert und wollte ihm da ein Porträt schenken. Johnny hat mir am Donnerstag gesagt, dass ich dabei bin im Pool der möglichen Künstler sei. Am Freitagabend kam dann auch die endgültige Zusage. Das Problem war: Die Geburtstagsparty war schon am darauffolgenden Montag.“