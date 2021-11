San Antonio verliert - Pöltl nur als Zuschauer

Die San Antonio Spurs haben mit Zuschauer Jakob Pöltl in der National Basketball Association eine 106:114-Niederlage bei den Los Angeles Lakers kassiert. Der aus dem „Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll“ der NBA entlassene Wiener saß am Sonntag (Ortszeit) im Staples Center in Straßenkleidung auf der Bank. Am Dienstag könnte Pöltl gegen die Los Angeles Clippers wieder zu sehen sein.