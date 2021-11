Premier-League-Gigant bastelt wohl an Zidane-Coup

Nur auf Rang sechs

United-Trainer Solskjaer verspürt ordentlich Druck. Sein Team präsentiert sich in dieser Saison unkonstant, befindet sich derzeit nur auf Platz sechs in der Liga. Viel zu wenig für die hohen Ambitionen des Topklubs. Gibt es also schon bald einen Trainer-Knall in der Premier League?