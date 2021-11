Vorerst keine PCR-Tests in den meisten Apotheken

Von den 94 Salzburger Apotheken bieten grundsätzlich 70 PCR-Tests an, 60 davon arbeiten mit dem genannten Labor zusammen. Diese wurden am Donnerstag von der Apothekerkammer darüber informiert, dass die Laborkapazitäten „extrem ausgereizt“ seien und PCR-Abstriche ab Freitag nicht mehr ausgewertet werden können. „Das Labor geht in der Masse an positiven Proben unter“, sagte der Sprecher. Zumindest bis einschließlich kommenden Montag könnten keine Proben mehr abgegeben werden. „Nächste Woche rechnen wir damit, dass wir wieder PCR-Tests auswerten lassen können.“