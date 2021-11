„Enkelin“ lockte Rentner Weihnachts-Erspartes raus

Erst als es von seinem Konto abgebucht war, gaben sich die Betrüger zu erkennen. „Ich war wütend, dass man mich so übertölpelt hat. Man gewöhnt sich ja an solche Scam-Anrufe, aber die waren wirklich clever“, ärgert sich der geprellte Großvater. Seine Versuche, das Geld von der Bank zurücküberweisen zu lassen, scheiterten: Die vom Geldinstitut getätigten Bemühungen gegen Online-Betrug seien ausreichend, der Mann trage selbst die Schuld an seinem Verlust, so die Bank.