Tausende Opfer bestohlen: „Cyber-Söldner“ enttarnt

Hochsensible und lukrative Informationen im Visier

Zu den weltweiten Zielen gehören Telekommunikationsanbieter in Russland, Hersteller von Geldautomaten, Finanzdienstleister, Krankenversicherungen und Kinderwunsch-Kliniken - also Unternehmen, die hochsensible und potenziell lukrative Informationen speichern. Die Gruppe nimmt zudem Journalisten, Menschenrechtsaktivisten, Politiker, Wissenschaftler, Ärzte, technische Verantwortliche in Telekommunikationsunternehmen und Nutzer von Kryptowährungen ins Visier.