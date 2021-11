Falsche Polizistin entlockt Frau Zehntausende Euro

Mit dieser fiesen Betrugsmasche gelang es der bislang Unbekannten, der 88-Jährigen am Donnerstag in Gratwein-Straßengel das Geld herauszulocken. Die Täterin rief die Seniorin gegen 13 Uhr an und behauptete, eine Polizistin zu sein. Ihre Tochter habe einen Unfall gehabt und brauche Geld.