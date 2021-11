Ex-SPÖ-Finanzminister Herbert Salcher verstorben

Der frühere SPÖ-Gesundheits- und Finanzminister Herbert Salcher ist tot. Er ist am Dienstag im Kreise seiner Familie im Alter von 92 Jahren friedlich verstorben, teilte die Tiroler SPÖ am Donnerstag mit. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sprach in einer ersten Reaktion von einem großen Verlust für die Partei.