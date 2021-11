21.200 Tonnen Reifenabrieb in Österreich pro Jahr

Autos belasten die Umwelt nicht nur durch das, was aus dem Auspuff kommt, oder - bei E-Autos - durch das, was bei der Produktion an die Luft abgegeben wird. Allen Kraftfahrzeugen gemein ist, dass sich ihre Reifen stark abreiben, in Form von Mikroplastikpartikeln. Rund 21.200 Tonnen an solchem Plastikstaub landeten im Jahr 2018 auf Österreichs Straßen. Das meiste davon stammt von Lkws.