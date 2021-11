Onda will jetzt auch in Österreich durchstarten

Das italienische Unternehmen Onda, das seit einigen Jahren seinen Firmensitz in Klagenfurt hat, will nach dem Heimatmarkt Italien, der Schweiz und dem Westbalkan nun auch am österreichischen Markt mitmischen. Konzentrieren will man sich dabei vor allem auf Marktnischen, wie CCO Lorenco Barbantini am Dienstag verriet. Onda beliefert Mobilfunkanbieter mit 5G-Modems, WLAN-Routern, aber auch Laptops und Smartphones.