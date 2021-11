Barcelona präsentiert Xavi: „Brauchen Euch alle“

Der frühere Barça-Profi Xavi Hernández ist am Montag vor Tausenden Fußballfans im Stadion Camp Nou in Barcelona als neuer Coach vorgestellt worden. Der 41-Jährige und Vereinspräsident Joan Laporta unterzeichneten an einem Tisch auf dem Spielfeld unter dem Jubel der Anhänger den Trainervertrag bis Juni 2024. Die Nachricht vom Ausfall von Jungstar Ansu Fati blieb Xavi aber nicht erspart.