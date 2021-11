Hier finden Sie die schönste Weihnachtsbeleuchtung

Ob drinnen oder draußen - die richtige Beleuchtung darf in der Vorweihnachtszeit nicht fehlen. Wer Haus und Garten hat, kann diese mit üppigen Girlanden oder leuchtenden Ornamenten dekorieren und jeden Nachbarn in Weihnachtsstimmung versetzen. Aber auch in den Innenbereichen sorgen Lichterketten, Kerzen und Leuchten nun für besinnliche Stimmung.