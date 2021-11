Haferdrinks: Wie gesund ist die Milchalternative?

Haferdrinks sind sprichwörtlich in aller Munde. Der Getreidedrink auf Haferbasis ist besonders für Veganer eine gute Alternative zur Kuhmilch. Ob es sich wirklich um ein „gesundes Lebensmittel“ ohne Schwermetalle und Pestizid-Rückstände handelt, hat die AK Oberösterreich untersucht. In den zehn analysierten Produkten, neun davon bio, wurden keine Pestizide gefunden. Jedoch stießen die Konsumentenschützer in vier Fällen auf Chlorate.