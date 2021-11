Rund 6000 Corona-Infizierte in Salzburg

Reproduktionszahl in Salzburg bei 1,26

Die Reproduktionszahl liegt in Salzburg nun seit rund vier Wochen deutlich über eins und betrug am Donnerstag 1,26. Das heißt, zehn infizierte Personen stecken fast 13 weitere an - das Virus breitet sich aus. In der Zeit seit dem 24. Oktober hat sich auch die Zahl der Covid-Patienten in den Spitälern auf 133 Patienten mehr als verdoppelt, auf den Intensivstationen im Land stieg in dieser Zeit die Belegung von 12 auf 21 Erkrankte an.