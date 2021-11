Bullen ohne Struber nur mit Remis - nun „Endspiel“

Struber und Co. haben den Aufstieg bei einem Sieg am Sonntag in der letzten Runde beim bereits fix aufgestiegenen Nashville SC aber weiter selbst in der Hand. RBNY, das zum zwölften Mal in Folge das Play-off erreichen kann, hat mit 47 Punkten einen Zähler Vorsprung auf Montreal (46), das Orlando (48) empfängt. Orlando und das punktgleiche Atlanta müssen auch noch um den Einzug ins Play-off zittern.