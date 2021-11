Erleichterung bei Rapid: „Tendenz zeigt nach oben“

Hütteldorf feierte beim 3:2 gegen LASK auch die Wiedergeburt der Rapid-Viertelstunde: In den ersten zwölf Runden hatte Rapid durch Gegentreffer in den letzten 15 Minuten elf Punkte verloren. Am Sonntag drehte man endlich wieder den Spieß um, stellten Kara (78.) und Marco Grüll (86.) mit ihren Toren die Weichen auf den vierten Liga-Sieg. Da war das elfte Gegentor in dieser Saison im Finish durch Luckeneder (89.) um einiges leichter verkraftbar.