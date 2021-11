Spezialeinheit aus Liezen rückte zum Rax-Brand aus

Ende des Einsatzes nicht absehbar

Die Löschwasserversorgung erfolgt über insgesamt zehn Hubschrauber, während der Boden in mühevoller Arbeit händisch umgegraben wird, um Glutnester freizulegen und löschen zu können. Großes Lob für diese Arbeit kam aus der Steiermark vom stellvertretenden Landesbranddirektor Erwin Grangl und Bereichsfeuerwehrkommandant Reinhold Binder, die auch vor Ort waren: „Die Flugdienststaffel Nord leistet mit ihrem enormen Pensum an Erfahrung bei Waldbränden im alpinen Bereich unvorstellbare und hochprofessionelle Arbeit, die an der Leistungsgrenze ist.“ Wie lange dieser Einsatz noch dauern wird, ist derzeit nicht absehbar.