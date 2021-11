Rapid im Oktober unbesiegt: „Gibt Selbstvertrauen“

Bei Rapid gab zwar Kapitän Maximilian Hofmann am Sonntag sein Comeback, blieb aber zur Pause mit Schwindelgefühlen in der Kabine. Taxiarchis Fountas verspürte laut Kühbauer „einen Stich“. „Ich hoffe nicht, dass da eine Verletzung ist, die länger dauern wird, weil wir bis zur Länderspielpause wieder zwei wichtige Spiele haben“, verwies der Trainer auf das Europa-League-Duell bei Dinamo Zagreb am Donnerstag und das Gastspiel beim WAC am nächsten Sonntag.