Unmut und auch Verständnis im Bezirk Braunau

Besonders tragisch: Laut dem Krisenstab starben weitere sechs Landsleute an oder mit dem Coronavirus. Auffällig ist zudem, dass auch ein 29-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, der am Sonntag im Krankenhaus St. Josef in Braunau verstarb, in dieser traurigen Liste geführt wird. Seit Beginn der Pandemie sind damit alleine in unserem Bundesland 1856 Personen an oder mit dem Virus verstorben.