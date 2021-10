NÖ: Lilienfeld und Amstetten werden abgeriegelt

Weil die Inzidenzwerte auch in Lilienfeld und Amstetten zu hoch und die Impfquoten zu niedrig sind, müssen beide Regionen ebenfalls abgesperrt werden. Wer aus den Bezirken ausreisen will, muss ab Freitag bereits einen 3G-Nachweis vorzeigen können. Und was vergangene Woche in den Bezirken Melk und Scheibbs galt, gilt jetzt auch für die Regionen Lilienfeld und Amstetten. Heißt: Am Wochenende wird beim Fehlen eines Nachweises noch verwarnt, ab Anfang nächster Woche von der Polizei dann auch gestraft.