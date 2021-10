Pandas und Kattas feiern Halloween in Schönbrunn

Saftige Bambussprossen als Nascherein

Auch die Lemuren konnten ihre Neugier nicht unterdrücken: Sie hätten ihren Kopf von unten in den Kürbis gesteckt und sich damit im Nu in ein unheimliches Kürbismonster verwandelt. Etwas zaghafter ging es beim Schöbrunner Panda-Weibchen Yang Yang zu: Sie inspizierte ihre Halloween-Überraschung ganz in Ruhe, bis sie Stück für Stück die Leckereien aus dem orangefarbenen Kürbisskopf holte. „Im Kürbis waren saftige Bambussprossen versteckt“, so Tierpflegerin Renate Haider. „Als essbare Haare haben wir Bambusblätter verwendet, denn Pandas essen hauptsächlich Bambus.“