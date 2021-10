Zverev im Glück: Thomalla gab ihrem Liebling Kraft

Zverev nur mit kurzem Tief

In Wien tat Thomallas Anwesenheit ihrem Liebling offenbar gut. Zverev hielt sich mit Filip Krajinovic vorerst nicht lange auf, nach einer guten halben Stunde war der erste Satz in der Tasche. Nach dem 1:1 im zweiten Satz riss aber der Faden beim Olympiasieger, plötzlich sah sich der Hamburger mit einem 2:5-Rückstand konfrontiert. Seinen Unmut darüber verwandelte der Weltranglisten-Vierte freilich in positive Energie, mit fünf Gamegewinnen in Folge hatte er die Partie nach gesamt 82 Minuten in der Tasche.