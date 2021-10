Die Steirer haben nichts zu verschenken

Punkte müssen her! Das gilt für die steirischen Handballer im HLA-Derby am Nationalfeiertag (19). Sowohl HSG Graz als auch Bärnbach/Köflach stehen in der Tabelle schon unter Zugzwang. Nicht zum Siegen verdammt sind hingegen die BT Füchse. Der Aufsteiger ist daheim gegen Westwien in der Außenseiterrolle.