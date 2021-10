Geschäftsreisen erholen sich überraschend schnell

Wohl kein Abbruch der Nachfrage in Sicht

Dazu sollen auch die heuer längere Saison bei Urlaubsreisen und die erwartete Rücknahme der Reisebeschränkungen in die USA beitragen. „Momentan erleben wir eine Verlängerung der Sommerreisesaison in den Herbst und in den Winter hinein“, berichtete Spohr. Das liege zum einen an Nachholeffekten, denn in der Pandemie mussten viele auf das Reisen verzichten. „Hinzu kommt die für November angekündigte Öffnung der USA.“ In Richtung Asien bleiben die Reisebeschränkungen allerdings restriktiv.