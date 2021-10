PSG erkämpft in Unterzahl Remis gegen Marseille

In Unterzahl hat Spitzenreiter Paris Saint-Germain in der französischen Fußball-Liga einen Punkt bei Olympique Marseille erkämpft. Der Tabellenführer erreichte am Sonntagabend ein 0:0 und hat nach elf Runden nun noch sieben Punkte Vorsprung auf Verfolger RC Lens. Der Tabellenzweite durfte mit ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso über einen klaren 4:1-Heimerfolg gegen den FC Metz jubeln. Der Dritte Nizza siegte mit Flavius Daniliuc (bis 67.) zu Hause gegen Olympique Lyon mit 3:2.