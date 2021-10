Spanien strikt gegen Super League von Real & Barca

Die spanische Regierung bekräftigt ihren Widerstand gegen die umstrittenen Pläne der Fußball-Topklubs Real Madrid und FC Barcelona zur Gründung einer europäischen Superliga! In einem Schreiben des Justizministeriums an den Gerichtshof der Europäischen Union habe die Minderheitsregierung ihre Position verteidigt, berichtete am Dienstag der Radiosender Cope. Madrid stelle sich damit auf die Seite des europäischen Verbandes UEFA und der 55 Mitgliedsverbände.