Motorrad-Legende stirbt an Folgen von Horror-Crash

Rückblick: Am 17. Juni 1990 stand auf dem Automotodrom Grobnik bei Rijeka in Kroatien das 7. Saisonrennen der Motorrad-WM auf dem Programm, Roth war als Honda-Werksfahrer in der 250er-Klasse engagiert - und stark unterwegs. Auf regennasser Piste lieferten sich die Zweirad-Gladiatoren an der Spitze einen intensiven Fight um die Top-Plätze, Roth setzte dabei seine Landsleute Helmut Bradl und Martin Wimmer unter Druck.