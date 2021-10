Schalke mit Last-Minute-Sieg erstmals in den Top-3 Kopieren

Martin Fraisl hielt Schalkes Tor in seiner dritten Partie als Einsergoalie neuerlich sauber, Reinhold Ranftl ersetzte ab der 18. Minute den angeschlagenen Mehmet Aydin im rechten Mittelfeld. Während Hannover, bei dem Stürmer Lukas Hinterseer glücklos blieb, in der Tabelle mit elf Punkten nur 13. ist, zog Schalke mit den zweitplatzierten Regensburgern gleich (je 19). Leader St. Pauli (19) ist erst am Samstag in Heidenheim gefordert.