„Der Schiri soll bleiben, wo der Pfeffer wächst!“

Austria Salzburg gelang in der Alpenarena mit dem 2:1 gegen St. Johann der Coup zur Tabellenführung. Benjamin Ajibade konnte ein frühes Tor von Marco Hödl ausgleichen, ehe Manuel Krainz kurz vor der Pause zum 2:1 traf. Der Linienrichter hob zuerst wegen Abseits die Fahne, doch Schiedsrichter Christian Schadl griff ein, entschied auf Tor!

Das erhitzte die Gemüter, der sonst so ruhige Trainer Ernst Lottermoser war brennheiß: „Das war klares Abseits! Dass ich da als Schiedsrichter eingreife und meine, ich hätte die bessere Sicht als der Linienrichter - so was habe ich noch nie gesehen!“ Auch ein nicht gegebenes Elferfoul an Ajibade, der sich dabei die Nase brach, machte den Coach fassungslos: „Wo hat der Schiri heute hingeschaut?! Überfordert hoch drei!“ Und: „Der soll bleiben, wo der Pfeffer wächst.“ Sportlich war Lottermoser zufrieden: „Wir haben vor allem in der zweiten Halbzeit gut gespielt, ein Unentschieden wäre verdient gewesen.“