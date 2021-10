LIVE ab 17 Uhr: Sturm will gegen Ried das Comeback

Dazwischen stehen für den Tabellenzweiten die Highlight-Spiele in der Europa League gegen Real Sociedad und das Liga-Gastspiel in Salzburg auf dem Programm. Der „klassische Selbstfaller“ in Form eines 2:3 in Hartberg sei abgeschüttelt, man habe die Dinge „kerzengerade angesprochen“, erklärte Christian Ilzer am Freitag. „An dem Tag war es absolut angebracht, der Mannschaft in den Hintern zu treten. Wenn es auch viel mehr Tage bisher gab, wo ich ihnen auf die Schulter geklopft habe.“ Der Punkteverlust hatte sich für den Trainer im Rückblick abgezeichnet. „Wir hatten bereits vorher Phasen in manchen Spielen, wo wir in unserer Konzentration nicht so scharf waren, der Gegner zu Chancen gekommen ist.“