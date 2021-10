Ab 17 Uhr LIVE: SCR Altach gegen Red Bull Salzburg

Canadi: Positives Ergebnis wäre „Sensation“

Für Altach-Coach Damir Canadi ist die Rollenverteilung klar. „Salzburg ist zurzeit das überragende Team. Sollten wir ein positives Ergebnis erzielen, wäre es eine große Sensation“, meinte der Wiener. Seine Mannschaft ist seit sechs Matches sieglos und liegt in der Tabelle einen Punkt vor Schlusslicht WSG Tirol an vorletzter Stelle. „Wir sind noch in der Entwicklung. Die Zufriedenheit ist noch nicht vollständig gegeben. Doch wir glauben an unsere jungen Spieler und so wird es in der Zukunft auch ein besseres Bild von unserer Mannschaft geben“, sagte Canadi über die aktuelle Situation.