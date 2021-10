Ab 17 Uhr LIVE: FK Austria Wien gegen FC Admira

Fehlen werden der Austria die verletzten Vesel Demaku und Marvin Martins, Dominik Fitz konnte aufgrund einer Zerrung in der Vorwoche nicht trainieren. Schmid warnte davor, der Admira ins offene Messer zu laufen. „Es wird auf Kleinigkeiten ankommen, an unserer Effizienz im letzten Drittel. An der haben wir gearbeitet“, meinte er. Für die Austria ist es das erste Spiel, in dem die in Wien gültige 2G-Regelung (nur geimpfte und genesene Zuschauer) zur Anwendung kommt. Die organisierte Fan-Szene hat aufgrund der Restriktionen einen Stimmungsboykott angekündigt.