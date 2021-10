Der harte Knochen meldet sich zum Dienst

Mit einem 3:2-Derbysieg gegen Sturm ging Hartberg in die Teampause, am Sonntag (14.30) geht´s für die Russ-Mannen mit dem Duell bei Schlusslicht WSG Tirol weiter. Wieder mit an Bord ist Rene Swete - der Tormann kann nach seiner Knöchelverletzung wieder auflaufen. Und hebt warnend den Zeigefinger...