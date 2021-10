„Droht zu floppen“: Kritik an Urheberrechtsnovelle

So erkennt etwa die Allianz Zukunft Kreativwirtschaft im aktuellen Entwurf „an mehreren Stellen deutliche Verbesserungen“, wie die Interessensgruppe in einer Aussendung mitteilte. Allerdings würden Video- und Tonausschnitte von bis zu 15 Sekunden „faktisch rechtefrei gestellt“ und weiters mit dem „‘Pre-Flagging‘ eine Art Freibrief für Rechtsverletzungen eingeführt“. Beide „Schlupflöcher“ für Sharing-Plattformen seien ersatzlos zu streichen. Insgesamt votiere man dafür, den österreichischen Text nah an der EU-Richtlinie umzusetzen. Die Allianz hat sich überdies mit einem offenen Brief an die Politik, vom Bundeskanzler bis zum Justizministerium, gewandt, um Verbesserungen einzufordern.