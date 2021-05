EU-Urheberrecht: Opposition drängt auf Entwurf

Das heikle Thema erfordere „unbedingt eine angemessene Begutachtungsfrist, einen breiten parlamentarischen Prozess, Diskussionen in den Ausschüssen, aber auch ein Hearing, um die Vorlage auch umfassend im Parlament behandeln zu können. Diese komplexe Zukunftsmaterie darf nicht durchgepeitscht werden“, so Kucharowits. Für Volker Reifenberger, Kultursprecher der FPÖ, zeigt sich darin der „derzeitige Lähmungszustand in unserer türkis-grünen Bundesregierung. Nachdem die ÖVP mit der Verteidigung ihrer Spitzenrepräsentanten beschäftigt ist, kann das grün geführte Justizministerium keine akkordierte Regierungsvorlage zur Umsetzung der EU-Richtlinie liefern.“