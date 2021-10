Derbysieg: Pilgersdorf schlägt Draßmarkt

Die Pürrer-Elf startete besser in die Partie und fand zu Beginn gleich zwei gute Einschussmöglichkeiten vor, welche jedoch zur raschen Führung nicht verwertet werden konnten. Draßmarkt tat sich im ersten Spielabschnitt dagegen schwer, kam kaum ins Spiel und hatte auch im Zweikampf meistens das Nachsehen. Dieser Umstand war auch auf die spielerische Dominanz der Heimischen zurückzuführen, die weiter den Ton angaben und sich nach einer halben Stunde mit dem 1:0 selbst belohnten. Gabor & Co blieben auch anschließend am Drücker, konnten jedoch vor der Pause keinen weiteren Treffer erzielen und somit ging es mit der knappen Führung der Heimischen in die Kabine.