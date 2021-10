Beim Boznerplatz könnte BM Willi Ungemach drohen

Personelle Änderungen

Ebenso ist beim Busleitsystem eine Mehrheit keineswegs sicher, nachdem sich beim Tourismusverband Innsbruck ein Totalumbau ankündigt: Karl Gostner steht als Obmann nicht mehr zur Verfügung. Zudem sind erhebliche Zweifel an der Machbarkeit des Leitsystems aufgetaucht. Hier könnte es also heißen: Zurück an den Start - wie bei so vielem in Innsbruck. Personelle Änderungen haben auch die Grünen vollzogen: Thomas Lechleitner, Stellvertreter von Klubobfrau Janine Bex, hat hingeworfen. Man munkelt, die Chemie mit Bex habe nicht gestimmt. Für ihn kommt GR Dejan Lukovic. Das Problem ist allerdings: Lechleitner bleibt Bezirkssprecher und ist als solcher für die grünen Finanzen zuständig.