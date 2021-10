Verpflichtet

Denn hier hat, so der von der Staatsanwaltschaft dokumentierte Verdacht (es gilt in allen Fällen die Unschuldsvermutung), ein in vieler Hinsicht höchst umstrittener Mann am Rande der Medienwelt mit ein paar Männern aus dem Umfeld von Sebastian Kurz einen unsauberen Deal ausgepackelt. Er türkt, so glaubt es die Staatsanwaltschaft, Umfragen zulasten des damaligen ÖVP-Chefs Reinhold Mitterlehner und zugunsten seines Nachfolgeanwärters Sebastian Kurz. Und bekommt dafür Inserate aus Steuergeld.