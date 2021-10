Messi und Ronaldo führen die Kandidatenliste an

Rekordsieger Lionel Messi und sein langjähriger Konkurrent Cristiano Ronaldo führen die Liste der Nominierten für den Ballon d‘Or (Goldener Ball) an. Die französische Fachzeitschrift „France Football“ gab am Freitag die Liste der 30 Nominierten bekannt, die Chance auf die Ehrung am 29. November in Paris haben.