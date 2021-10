Österreichs größtes Wasserkraftwerk in Planung

Ist etwa durch Sonnen- oder Windenergie zu viel Strom im Netz, so wird die Batterie aufgeladen, ist zu wenig Strom im Netz, läuft das Wasser durch die Turbine und Strom wird erzeugt. Hauptabnehmer für den so erzeugten Spitzenstrom wäre vor allem der süddeutsche Raum. Auch die Schweiz und Tirol würden profitieren. Mit dem Kraftwerk will sich Vorarlberg europaweit in Sachen Strom in Stellung bringen - und nicht zuletzt auch kräftig daran verdienen.